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ВПО з інвалідністю отримають виплати, навіть якщо їх заяву не встигли розглянути у березні

08 квітня 2024, 15:37

ВПО з інвалідністю отримають виплати, навіть якщо їх заяву не встигли розглянути у березні

Люди з інвалідністю серед ВПО отримають свої виплати з березня, навіть якщо заяву буде опрацьовано у травні. Під час автоматичного продовження виплат особам з інвалідністю серед ВПО виникли технічні проблеми, які будуть вирішені найближчим часом. Про це повідомили у прес-службі Урядового порталу.

«З 1 березня деяким категоріям ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її продовжили ще на 6 місяців. Близько 535 тисяч внутрішніх переселенців отримали автоматичне продовження виплат», — йдеться у повідомленні.

Виплати одержать особи з інвалідністю 1 та 2 груп, а також пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує 9444 грн.

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, люди з першою та другою групою інвалідності отримають свої виплати ВПО з березня, навіть якщо мають талон до ЦНАП на травень.

Інші ВПО, які не входять до ці категорії, повинні були подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАПів.

«Тому 196 тисяч сімей ВПО вже звернулися до управління соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. Упродовж березня було опрацьовано та призначено виплати для 98 тисяч сімей (особистих рахунків), тобто 181 тисячі осіб», — зазначили у відомстві.

Решта звернення про продовження виплат від ВПО ще опрацьовуються в управліннях соціального захисту. У разі перепризначення допомоги за цими заявами одержувачам у квітні нарахують виплати одразу за 2 місяці.

Раніше ми писали, що в Україні з державного бюджету на соціальні виплати було направлено 75,3 млрд.грн, зокрема, на пенсії, а також на соцзахист дітей та інвалідів.

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