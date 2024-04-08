Під обстріл російських КАБів потрапив легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові

Легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові після ударів РФ

Внаслідок атаки КАБами по Харкову пошкоджено легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки. Про це йдеться у повідомленні Української федерації гімнастики в Instagram.



«Не пробачимо, але відновимо!», - підписали фото на сторінці Української федерації гімнастики.

Легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові після ударів РФ

Легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові після ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський написав, що Харків щодня і щоночі зазнає підлих російських ударів.







«Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти із ППО, можуть допомогти із тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає», - додав він.



Раніше у виданні The Economist поширили інформацію, що Росія прагне зробити непридатним для життя друге місто України, яке намагається захищатися від ударів РФ.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ сьогодні, 8 квітня, атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе.