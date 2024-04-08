Під обстріл російських КАБів потрапив легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові

Внаслідок атаки КАБами по Харкову пошкоджено легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки. Про це йдеться у повідомленні Української федерації гімнастики в Instagram.
«Не пробачимо, але відновимо!», - підписали фото на сторінці Української федерації гімнастики.
Легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові після ударів РФ
Легкоатлетичний манеж бази Олімпійської підготовки у Харкові після ударів РФ
Президент України Володимир Зеленський написав, що Харків щодня і щоночі зазнає підлих російських ударів.
«Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти із ППО, можуть допомогти із тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає», - додав він.
Раніше у виданні The Economist поширили інформацію, що Росія прагне зробити непридатним для життя друге місто України, яке намагається захищатися від ударів РФ.
Нагадаємо, окупаційні війська РФ сьогодні, 8 квітня, атакували Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе.