РФ ударила по Запорожью: есть пострадавшие

Сегодня днем, 8 апреля, российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. В результате удара есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации.



«Россияне снова ударили по промышленному объекту в Запорожье. Известно о 6 пострадавших», — написал он.



Федоров добавил, что сейчас местные власти уточняют все последствия ракетной атаки.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ атаковали Запорожье днем 5 апреля. По предварительным данным в результате российской атаки по Запорожью ранены 6 человек. 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет — в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина — в тяжелом состоянии