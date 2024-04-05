Запорожье под ударами РФ: есть жертвы от повторных обстрелов

Оккупационные войска РФ атаковали Запорожье днем 5 апреля. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в городе звучало несколько взрывов. Сначала было нанесено два ракетных удара, а через сорок минут — повторные удары по тем же местам, после того как туда прибыли спасатели и полицейские.



Обновлено в 18.45. Повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома, минимум 10 частных домов. Погибли три человека, 13 человек доставлены в больницу, из них 4 находятся в тяжелом состоянии.



В результате обстрелов пострадала также промышленная и торговая инфраструктура.

В результате первых нескольких «прилетов» погибли мужчина и женщина. Тогда были ранены шесть человек.



«По предварительным данным в результате российской атаки по Запорожью ранены 6 человек. 9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет — в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина — в тяжелом состоянии», — написал Федоров в Telegram-канале.



Все пострадавшие находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.