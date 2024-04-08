РФ вдарила по Запоріжжю: є постраждалі

Сьогодні вдень, 8 квітня, російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації.



«Росіяни знову вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Відомо про 6 постраждалих», — написав Іван Федоров.



І додав, що зараз місцева влада уточнює всі наслідки ракетної атаки.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя вдень 5 квітня. За попередніми даними, унаслідок російської атаки по Запоріжжю поранено 6 людей. 9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20-ти та 22-х років – у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік — у тяжкому стані.