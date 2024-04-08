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В России обрушился мост на железнодорожный путь, есть погибшая и пострадавшие

08 апреля 2024, 19:46

В России обрушился мост на железнодорожный путь, есть погибшая и пострадавшие

В России обрушился мост на железнодорожный путь. Фото: соцсети В России обрушился мост на железнодорожный путь. Фото: соцсети

В Смоленской области России 8 апреля обрушился автомобильный мост, в тот момент по нему ехали 2 автомобиля. Об этом сообщает МЧС Росси. Известно о пяти раненых и одной погибшей женщине.

Панинский автомобильный мост, который соединяет центр Вязьмы с промзоной, обрушился прямо на железнодорожные пути, движение поездов приостановили.

В момент обрушения на мосту было два автомобиля: легковой и грузовой.

Одной из возможных причин обрушения называют движение почвы. Также СМИ пишут, что мост в марте 2023 года должны были проверять, но проверку так и не провели.

Погибшая во время обрушения Панинского моста женщина ехала за ребёнком в детский сад. Муж служит в зоне СВО, ему уже сообщили о гибели супруги.

После ЧП пять человек доставили в Вяземскую ЦРБ в среднем и тяжёлом состояниях. Среди них один ребёнок 2010 года рождения.

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