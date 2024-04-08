У Росії обвалився міст на залізничну колію, є загибла і постраждалі

У Росії обвалився міст на залізничну колію. Фото: соцмережі

У Смоленській області Росії 8 квітня ообвалився автомобільний міст, у той момент по ньому їхали 2 автомобілі. Про це повідомляє МНС Росії. Відомо про п'ять поранених та одну загиблу жінку.

Панінський автомобільний міст, який з'єднує центр Вязьми з промзоною, обвалився прямо на залізничні колії, рух поїздів припинили.

У момент обвалення на мосту було два автомобілі: легковий та вантажний.

Однією з можливих причин обвалення називають рух ґрунту. Також ЗМІ пишуть, що міст у березні 2023 року мали перевіряти, але перевірку так і не провели.

Загибла під час обвалення Панінського мосту жінка їхала за дитиною до дитячого садка. Чоловік служить у зоні СВО, йому вже повідомили про загибель подружжя.

Після НП п'ятеро людей доставили до В'яземської ЦРЛ у середньому та важкому станах. Серед них одна дитина 2010 року народження.