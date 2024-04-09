Правительство облегчит аренду государственной недвижимости для предоставления социальных услуг

Правительство поддержало постановление, которое облегчит аренду государственной недвижимости для предоставления социальных услуг, пишет Telegram-канал Уряд online.



«Теперь организации, которые занимаются предоставлением социальных услуг, смогут без проведения аукциона арендовать у государства имущество для проведения актуальных в настоящее время мероприятий, в частности, по размещению внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.



Также установлена единая льготная арендная ставка для всех представителей социальных услуг в размере 1% в год от рыночной стоимости объекта аренды.

Постановление предусматривает:

минимальный перечень документов, который необходимо представлять арендодателю для аренды государственного или коммунального имущества без проведения аукциона. Теперь потребуется только заявление и копия документа, подтверждающего статус заявителя как предоставления социальных услуг;

установление единой льготной арендной ставки для всех поставщиков социальных услуг в размере 1% в год от рыночной стоимости объекта аренды.

Временно перемещенным лицам в Украине упростили получение соответствующей справки с помощью сервиса «Дія». Теперь заявку можно будет подавать одному члену за всю семью.