Уряд полегшить оренду державної нерухомості для надавачів соціальних послуг

Український ряд підтримав постанову, яка полегшить оренду державної нерухомості для надавачів соціальних послуг, –пише Telegram-канал Уряд online.
«Відтепер організації, які надають соціальні послуги, зможуть без проведення аукціону орендувати у держави майно для проведення актуальних в наш час заходів, зокрема, з розміщення внутрішньо переміщених осіб», – йдеться в повідомленні.
Також впроваджено єдину пільгову орендну ставку для всіх надавачів соціальних послуг у розмірі 1% на рік від ринкової вартості об’єкта оренди.
Постанова передбачає:
Тимчасово переміщеним особам в Україні полегшили отримання відповідної довідки у сервісі «Дія». Тепер можна буде подавати одну заявку на усю родину.