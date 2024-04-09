Уряд полегшить оренду державної нерухомості для надавачів соціальних послуг

Український ряд підтримав постанову, яка полегшить оренду державної нерухомості для надавачів соціальних послуг, –пише Telegram-канал Уряд online.



«Відтепер організації, які надають соціальні послуги, зможуть без проведення аукціону орендувати у держави майно для проведення актуальних в наш час заходів, зокрема, з розміщення внутрішньо переміщених осіб», – йдеться в повідомленні.



Також впроваджено єдину пільгову орендну ставку для всіх надавачів соціальних послуг у розмірі 1% на рік від ринкової вартості об’єкта оренди.

Постанова передбачає:

мінімальний перелік документів, який необхідно подавати орендодавцю для оренди державного або комунального майна без проведення аукціону. Тепер потрібні лише заява та копія документа, що підтверджує статус заявника як надавача соціальних послуг;

впровадження єдиної пільгової орендної ставки для всіх надавачів соціальних послуг в розмірі 1% на рік від ринкової вартості об’єкта оренди.

Тимчасово переміщеним особам в Україні полегшили отримання відповідної довідки у сервісі «Дія». Тепер можна буде подавати одну заявку на усю родину.