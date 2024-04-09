Китай настаивает на участии России в Саммите мира

Министр иностранных дел Китая Ван И потребовал участия России в Саммите мира. Фото: МИД КНР

Власти Китая поддерживают проведение международной мирной конференции по войне в Украине. Но в этом мероприятии должна принять участие и Россия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщило МИД КНР во вторник, 9 апреля.

Ван И отметил, что Китай по войне РФ против Украины придерживается своего мирного плана, который был предложен ранее, и надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мирного урегулирования», — сказал Ван И.

Ранее сообщалось, что для Украины победой в войне с Россией будет выйти из нее суверенной, независимой, свободной страной, способной сдерживать предстоящую агрессию. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время совместного брифинга с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.