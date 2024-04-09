Китай наполягає на участі Росії у Саміті миру

Міністр закордонних справ Китаю Ван І зажадав участі Росії у Саміті миру. Фото: МЗС КНР

Влада Китаю підтримує проведення міжнародної мирної конференції з питань війни в Україні. Але в цьому заході має взяти участь і Росія. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, – повідомило МЗС КНР у вівторок, 9 квітня.

Ван І зазначив, що Китай щодо війни РФ проти України дотримується свого мирного плану, який був запропонований раніше, і сподівається на якнайшвидше припинення вогню і завершення війни.

«Китай підтримує своєчасне скликання міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін та справедливим обговоренням усіх варіантів мирного врегулювання», — сказав Ван І.

Раніше повідомлялося, що для України перемога у війні з Росією означає залишитися суверенною, незалежною, вільною країною, здатною стримувати майбутню агресію. Про це заявив радник Президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час спільного брифінгу з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.