При обстреле Константиновки погиб человек, под завалами может находиться женщина с ребенком

Сегодня около 11:30 российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате этой атаки обрушился подъезд 2-этажного дома, погиб человек. Об этом сообщило издание «Донбасс Реалии».

Также в сообщении отмечается, что под завалами может находиться женщина с ребёнком.

К этому часу известно, предварительно, об одном погибшем гражданском и двух раненых женщинах.

«Поисковые работы остановили из-за угрозы повторного удара. В городе прогремели повторные взрывы», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем, 9 апреля, в Константиновке и Славянске Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты «Новостей Донбасса».