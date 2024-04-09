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При обстреле Константиновки погиб человек, под завалами может находиться женщина с ребенком

09 апреля 2024, 14:28

При обстреле Константиновки погиб человек, под завалами может находиться женщина с ребенком

Сегодня около 11:30 российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате этой атаки обрушился подъезд 2-этажного дома, погиб человек. Об этом сообщило издание «Донбасс Реалии». 

Также в сообщении отмечается, что под завалами может находиться женщина с ребёнком.

К этому часу известно, предварительно, об одном погибшем гражданском и двух раненых женщинах.

«Поисковые работы остановили из-за угрозы повторного удара. В городе прогремели повторные взрывы», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем, 9 апреля, в Константиновке и Славянске Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты «Новостей Донбасса».

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