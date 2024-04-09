Через обстріл Костянтинівки загинула людина, під завалами може перебувати жінка з дитиною

Сьогодні близько 11:30 російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок цієї атаки обрушився під'їзд 2-поверхового будинку, загинула людина. Про це повідомило видання «Донбас Реалії».

Також у повідомленні наголошується, що під завалами може перебувати жінка з дитиною.

До цієї години відомо, попередньо, про одного загиблого цивільного та двох поранених жінок.

«Пошукові роботи зупинили через загрозу повторного удару. У місті пролунали повторні вибухи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 9 квітня, у Костянтинівці та Слов'янську Донецької області прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Новин Донбасу».