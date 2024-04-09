В оккупированном Енакиево упала российская авиабомба: есть пострадавший и повреждения

В Енакиево упала ракета. Фото: соцсети

Сегодня, 9 апреля, во временно оккупированном городе Енакиево Донецкой области упала российская авиабомба ФАБ-1500. В результате этого есть повреждения и пострадавший.



Сначала местные жители в соцсетях написали, что сегодня утром ПВО РФ сбила ракету. В результате она упала в жилом микрорайоне — поселок Ватутино.





Глава оккупационной администрации города Роман Храменков обвинил в «обстреле» ВСУ. По его словам, в результате удара повреждены два многоквартирных дома и торговый павильон. Пострадал один человек.



Позже стало известно, что упала полуторатонная авиабомба с российского самолета. Боеприпас упал на здание магазина и не сдетонировал.

Упавшую бомбу сняли на видео очевидцы.



Ранее мы писали, что российская армия продвинулась в Новомихайловке и восточнее Часов Яра на Бахмутском направлении Донецкой области.