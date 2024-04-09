Армия РФ продвинулись в Новомихайловке и восточнее Часов Яра — DeepState

Российская армия продвинулась в Новомихайловке и восточнее Часов Яра на Бахмутском направлении Донецкой области. Об этом заявили военные аналитики украинского проекта DeepState.



По уточненной информации, ВС РФ также продвинулись в Богдановке.



Кроме того, продолжаются бои вблизи села Работино (Запорожская область), южнее Новокалинового, Первомайского и Красногоровки (Донецкая область).



Ранее мы писали, что командир 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения «Рубіж» НГУ Петр Кузик рассказал, что российские оккупационные войска сосредоточились на населенном пункте Часов Яр, используя момент, пока ВСУ ощущают дефицит в снабжении из-за нехватки поставок западных вооружений.



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