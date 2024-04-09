В окупованому Єнакієвому впала російська авіабомба: є постраждалий та пошкодження

В Єнакієвому впала російська авіабомба. Фото: соцмережі

Сьогодні, 9 квітня, у тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області впала російська авіабомба ФАБ-1500. Внаслідок цього є пошкодження та постраждалий.



Спочатку місцеві жителі у соцмережах написали, що сьогодні вранці ППО РФ збило ракету. Уламки впали в житловому мікрорайоні — селищі Ватутіному.



Згодом стало відомо, що впала півторатонна авіабомба з російського літака. Боєприпас влучив у будівлю магазину та не здетонував.



Цю авіабомбу зафіксували на відео очевидці.

В окупованому Єнакієвому впала півторатонна авіабомба із російського літака.



Боєприпас впав на будівлю магазину та не здетонував. Авіабомбу зафіксували на відео https://t.co/ISrvPG3nk6 pic.twitter.com/pf4yHX6lI5 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 9, 2024

Голова окупаційної адміністрації міста Роман Храменков спочатку написав у своєму телеграм-каналі про «ворожий обстріл». Пізніше він відредагував пост, прибравши слово «ворожий».

Храменков зазначів, що внаслідок удару пошкоджені два багатоквартирні будинки та торговий павільйон. Постраждала одна людина.



Раніше ми писали, що російська армія просунулась у Новомихайлівці та східніше Часового Яру на Бахмутському напрямку Донецької області.