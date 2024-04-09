Россияне атаковала Константиновку и село Сокол: есть жертва и пострадавшие, под завалами могут быть люди

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

На Донетчине в результате сегодняшних обстрелов со стороны армии РФ один человек погиб, еще трое – получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, оккупанты ударили по Константиновке и селу Сокол.



«Константиновка потерпела авиаудар — пока известно о 1 погибшем и 2 раненых», — написал он.

Кроме того, по словам Филашкина, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека — идет поисковая операция. Отмечается, что всего бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.





Также под удар попал населенный пункт Сокол Очеретинской громады. Один человек получил ранения, его доставили в больницу.



Ранее мы писали, что днем в Константиновке и Славянске Донецкой области прогремели взрывы.