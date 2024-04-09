Росіяни атакували Костянтинівку та село Сокіл: є жертва та постраждалі, під завалами можуть бути люди

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок сьогоднішніх обстрілів з боку армії РФ одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, окупанти вдарили по Костянтинівці та селу Сокіл.



«Костянтинівка зазнала авіаудару — поки що відомо про 1 загиблого та 2 поранених», — написав він.

Крім того, за словами Філашкіна, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 особи — триває пошукова операція. Зазначається, що всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю.





Також під удар потрапив населений пункт Сокіл Очеретинської громади. Одна людина отримала поранення, її доправили до лікарні.



Раніше ми писали, що вдень у Костянтинівці та Слов'янську на Донеччині прогриміли вибухи.