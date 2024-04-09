«Шахтер», УАФ и ряд других футбольных клубов получили бронь от мобилизации

Минспорта предоставило УАФ (Украинская ассоциация футбола) и ФК «Шахтер», а также ФК «Кривбасс», «Днепр-1», «Динамо Киев» и футбольному клубу «Оболонь» статус критически важных в особый период, обеспечив организации бронью от мобилизации. Об этом написал «Интерфакс-Украина».



Министерство молодежи и спорта Украины предоставило бронь на 2023-2024 годы. Отмечается, что перечисленные организации отвечают критериям и являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.



Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу «Шахтер Сошиал», ООО «Шахтер-сервис», общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества «Динамо», Физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и ряду других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.



Как сообщалось, на февраль в Минспорта сообщали, что в соответствующей сфере ведомство определило критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период 36 предприятий, учреждений и организаций.



В соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.



В то же время порядок бронирования во время действия военного положения определяет, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации.



В декабре 2023 г. президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт заявил, что часть украинских спортсменов и тренеров забронированы, но бронировать от мобилизации всех спортсменов нет возможности.



Напомним, ФК «Шахтер» и благотворительный фонд клуба Shakhtar Social за март 2024 предоставили 3 740 190 гривен на гуманитарные проекты и поддержку украинской армии.