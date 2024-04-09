«Шахтер» направил более трех миллионов гривен на гуманитарные проекты и поддержку украинской армии

ФК «Шахтер» и благотворительный фонд клуба Shakhtar Social за март 2024 предоставили 3 740 190 гривен на гуманитарные проекты и поддержку украинской армии.



«В частности, эти средства были направлены на помощь военным, семьям, пострадавшим от войны, для ликвидации последствий боевых действий, а также на развитие детского футбола», — объяснили в донецком клубе.



Ранее в феврале на аналогичные цели клуб и фонд выделили 3,3 миллиона гривен. В течение первых трех месяцев 2024 года на помощь было направлено 9 175 898 гривен.



Напомним, Донецкий «Шахтер» со счетом 4:1 разгромил одесский «Черноморец» в полуфинале Кубка Украины 2023/24.