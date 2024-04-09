«Шахтар», УАФ та ще низка футбольних клубів отримали бронь від мобілізації

Мінспорту надало УАФ (Українська асоціація футболу) та ФК «Шахтар», а також ФК «Кривбас», «Дніпро-1», «Динамо Київ» та футбольному клубу «Оболонь» статус критично важливих в особливий період та забезпечило їх бронню від мобілізації. Про це написав «Інтерфакс-Україна».



Міністерство молоді та спорту України надало бронь на 2023-2024 роки. Наголошується, що ці футбольні клуби й організації відповідають критеріям і є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.



Також такий статус надано або підтверджено: благодійному товариству «Шахтар Сошіал», ТОВ «Шахтар-сервіс», громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», Фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» та низці інших підприємств та організацій у сфері діяльності міністерства.



Як повідомлялося, на лютий у Мінспорту повідомляли, що у відповідній сфері відомство визначило критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період 36 підприємств, установ та організацій.



Відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.



Водночас порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовослужбовців, що підлягають бронюванню, повинна становити 50% від кількості військовозобов'язаних підприємства, установи чи організації.



У грудні 2023 року президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що частина українських спортсменів та тренерів заброньована, але бронювати від мобілізації всіх спортсменів немає змоги.



Нагадаємо, ФК «Шахтар» та благодійний фонд клубу Shakhtar Social за березень 2024 року надали 3 740 190 гривень на гуманітарні проєкти та підтримку української армії.