В Харькове зафиксировали два «прилета» по центральной части города — мэр Терехов

В Харькове зафиксировали два «прилета» по центральной части города, предварительно – КАБы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.



«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил он.



Также в результате взрывов в Харькове по меньшей мере один раненый человек, передает корреспондент «Суспільного».



«На данный момент трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается», — позже заявил мэр Харькова.



Ранее на Донетчине в результате сегодняшних обстрелов со стороны армии РФ один человек погиб, еще трое – получили ранения.