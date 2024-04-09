В Харькове зафиксировали два «прилета» по центральной части города — мэр Терехов

В Харькове зафиксировали два «прилета» по центральной части города, предварительно – КАБы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram.
«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил он.
Также в результате взрывов в Харькове по меньшей мере один раненый человек, передает корреспондент «Суспільного».
«На данный момент трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается», — позже заявил мэр Харькова.
Ранее на Донетчине в результате сегодняшних обстрелов со стороны армии РФ один человек погиб, еще трое – получили ранения.