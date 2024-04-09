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У Харкові зафіксували два «прильоти» по центральній частині міста — мер Терехов

09 квітня 2024, 15:25

У Харкові зафіксували два «прильоти» по центральній частині міста — мер Терехов

У Харкові зафіксували два «прильоти» по центральній частині міста, попередньо – КАБи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram.

«Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - додав він.

Також внаслідок вибухів у Харкові щонайменше одна поранена людина, передає кореспондент «Суспільного».

«На цей момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується», - пізніше заявив мер Харкова

Раніше на Донеччині в результаті сьогоднішніх обстрілів з боку армії РФ одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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