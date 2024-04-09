У Харкові зафіксували два «прильоти» по центральній частині міста — мер Терехов

У Харкові зафіксували два «прильоти» по центральній частині міста, попередньо – КАБи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram.



«Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - додав він.



Також внаслідок вибухів у Харкові щонайменше одна поранена людина, передає кореспондент «Суспільного».



«На цей момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується», - пізніше заявив мер Харкова.



Раніше на Донеччині в результаті сьогоднішніх обстрілів з боку армії РФ одна людина загинула, ще троє отримали поранення.