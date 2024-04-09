Украина получила от США партию стрелкового оружия, достаточного для вооружения армейской бригады

США передали Украине большую партию стрелкового оружия. Фото: CENTCOM

США передали Украине более 5 тысяч единиц стрелкового оружия, изъятого во время осмотра кораблей, доставлявших грузы из Ирана хуситам в Йемен. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) во вторник, 9 апреля.

«4 апреля 2024 года правительство США передало украинским Вооруженным силам более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм. Этого количества достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием украинскую армейскую бригаду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Во время операции, которую военные США осуществляли с мая 2021 года по февраль 2023 года, были задержаны четыре грузовых судна, следовавших в Йемен с этим стрелковым оружием в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.