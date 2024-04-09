Україна отримала від США партію стрілецької зброї, достатньої для озброєння армійської бригади

США передали Україні велику партію стрілецької зброї. Фото: CENTCOM

США передали Україні понад 5 тисяч одиниць стрілецької зброї, вилученої під час огляду кораблів, які з Ірану доставляли вантажі хуситам у Ємені. Про це повідомило Центральне командування ЗС США (CENTCOM) у вівторок, 9 квітня.

«4 квітня 2024 року уряд США передав українським Збройним силам понад 5000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм. Цієї кількості достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю українську армійську бригаду», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР).

Під час операції, яку військові США здійснювали з травня 2021 року по лютий 2023 року, затримано чотири вантажні судна, які прямували до Ємену з цією стрілецькою зброєю, порушуючи резолюцію Ради Безпеки ООН.