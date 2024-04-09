В Краматорском районе при пожаре погиб мужчина

В поселке Ясногорка Краматорского района Донецкой области при пожаре погиб мужчина в собственном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«9 апреля в 00:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в пгт Ясногорка Краматорского района. Прибывшие на место пожара спасатели установили, что жилой дом полностью охвачен огнем», — говорится в сообщении.



Во время тушения пожара в коридоре дома было обнаружено тело погибшего мужчины 1981 года рождения.



Спасатели в 02:28 полностью ликвидировали площадь 150 кв. м. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.



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