У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік

У селищі Ясногірка Краматорського району Донецької області під час пожежі загинув чоловік у власному будинку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«9 квітня о 00:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у смт Ясногірка Краматорського району. Рятувальники, які прибули на місце, з'ясували, що увесь житловий будинок охоплений вогнем», — йдеться в повідомленні.



Під час гасіння пожежі у коридорі будинку виявили тіло загиблого чоловіка 1981 року народження.



Рятувальники о 02:28 остаточно ліквідували вогонь, що охопив площу 150 кв. м. Причина та обставини пожежі з'ясовуються.



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