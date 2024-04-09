Украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении назвал цель российских обстрелов Харькова и области.

«Цель России абсолютно очевидна — они хотят сделать все, чтобы выдавить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путин, превращается в руины», — сказал президент.

Он также отметил, что Украина должна сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше городов и общин были защищены от российской агрессии.

Кроме того, Зеленский заявил, что Харьков должен получить более легкие графики, сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества.

Украинский президент добавил, что отдельно чиновники работают над помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Глава государства сообщил, что уже есть правильные предложения и планируется обеспечить их финансирование.

Отметим, что сегодня в Харькове зафиксировали два «прилета» по центральной части города, предварительно – КАБы.