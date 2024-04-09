Росія хоче «видавити» людей із Харкова — Зеленський

Український Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав мету російських обстрілів Харкова та області.

«Мета Росії абсолютно очевидна: вони хочуть зробити все, щоб видавити людей із Харкова, з області. Все, до чого торкається Путін, перетворюється на руїни», - сказав глава держави.

Він також зазначив, що Україна має зробити все можливе та неможливе, щоб якнайбільше міст та громад було захищено від російської агресії.

Крім того, Зеленський заявив, що Харків має отримати легші графіки, зараз створюються всі належні умови, щоби зменшити дефіцит електрики.

А також додав, що окремо чиновники працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики. Глава держави повідомив, що вже є правильні пропозиції та планується забезпечити їхнє фінансування.

Зазначимо, що сьогодні у Харкові зафіксували два «прильоти» центральною частиною міста, попередньо, КАБи.