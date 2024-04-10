Армия РФ попала по объекту энергетики в Николаевской области, возник пожар

Пожар из-за удара РФ по энергетике в Николаевской области

В Николаевской области из-за российских обстрелов возникли пожары на рекреационном и энергетическом объектах, сообщает ГСЧС.



«В ночь на 10 апреля враг в очередной раз атаковал юг Украины, в том числе и Николаевщину, очередными волнами ударных дронов. В результате попадания обломков сбитых дронов в Очаковской общине возник пожар на рекреационном объекте. Также, враг попал по объекту энергетики в Николаевском районе области, в результате чего также возник пожар, который сейчас ликвидирован», — говорится в сообщении.



Последствия обстрелов уточняются. Всего на ликвидацию пожаров от ГСЧС привлекалось 30 пожарных, 7 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Удары РФ по объектам инфраструктуры в Николаевской области

Удары РФ по объектам инфраструктуры в Николаевской области

По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в 03:00 в результате попадания вражеских БпЛА типа «Shahed 131/136» в объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению.



«На 8 утра все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией», — уточнил Ким о ходе восстановительных работ.



Напомним, сегодня, 10 апреля, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 14 российских целей.