Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ попала по объекту энергетики в Николаевской области, возник пожар

10 апреля 2024, 08:50

Армия РФ попала по объекту энергетики в Николаевской области, возник пожар

Пожар из-за удара РФ по энергетике в Николаевской области Пожар из-за удара РФ по энергетике в Николаевской области

В Николаевской области из-за российских обстрелов возникли пожары на рекреационном и энергетическом объектах, сообщает ГСЧС. 

«В ночь на 10 апреля враг в очередной раз атаковал юг Украины, в том числе и Николаевщину, очередными волнами ударных дронов. В результате попадания обломков сбитых дронов в Очаковской общине возник пожар на рекреационном объекте. Также, враг попал по объекту энергетики в Николаевском районе области, в результате чего также возник пожар, который сейчас ликвидирован», — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов уточняются. Всего на ликвидацию пожаров от ГСЧС привлекалось 30 пожарных, 7 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Удары РФ по объектам инфраструктуры в Николаевской области

Удары РФ по объектам инфраструктуры в Николаевской области

По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в 03:00 в результате попадания вражеских БпЛА типа «Shahed 131/136» в объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению.

«На 8 утра все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией», — уточнил Ким о ходе восстановительных работ.  

Напомним, сегодня, 10 апреля, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами-камикадзе и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 14 российских целей.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Николаевская область
Прочее
Пожар Атака БПЛА Shahed
Организации
ГСЧС в Николаевской области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Войска РФ оккупировали село Первомайское под Авдеевкой
23:12
Главное за день: Росармия уронила бомбу на Енакиево. Обстрел Константиновки
15:59
Из оккупированного Мариуполя в РФ захватчики вывезли 50 тысяч тонн грузов — горсовет
15:59
Немецкий аналитик сообщил, что российские войска вошли в Красногоровку. Украинские эксперты это опровергли
14:49
В оккупированном Енакиево упала российская авиабомба: есть пострадавший и повреждения
10:47
Силовики РФ проверили мигрантов в захваченном Мариуполе
07:30
В Госдепартаменте отреагировали на удар дронов по Запорожской АЭС
00:15
Главное за день: Дрон атаковал ЗАЭС. Трамп хочет заставить Украину уступить Крым и Донбасс
22:07
«Суд ДНР» отправил командира артвзвода ВСУ в тюрьму на 22 года
18:37
В оккупированном Мариуполе во время раздачи еды погиб человек, более десяти получили ранения
17:36
Трое российских военнослужащих расстреляли в оккупированной Кадиевке мирного жителя
10:06
В «народной милиции ЛНР» увеличился уровень самоубийств — Лысогор
09:35
Неизвестные дроны ударили по Запорожской АЭС, есть пострадавшие
08:46
Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении — Генштаб
23:06
Главное за день: Военные РФ расстреляли украинских бойцов. Харьков весь под обстрелами
21:16
«ДНР»: Один человек погиб, пятеро ранены от обстрелов за день
18:58
Военные РФ расстреляли украинских бойцов в Крынках. Начато расследование
10:59
В оккупированном Донецке еще трое людей пострадали из-за обстрела
23:29
Главное за день: Что «ДНР» будет делать с Авдеевкой? Ночной налет на Харьков
22:20
Буденновский район Донецка попал под обстрел: известно о 7 раненых
все новости
08:53
В Брянской области РФ заявили об атаке дронов: что известно
08:50
Армия РФ попала по объекту энергетики в Николаевской области, возник пожар
08:44
Константиновка: Ночью оккупанты обстреляли район ж/д вокзала
08:27
Силы ПВО сбили над Украиной 14 дронов-камикадзе — Олещук
08:25
Зеленский назвал «примитивным» мирный план Трампа — Bild
08:01
В Минобороны США раскритиковали украинские атаки на нефтезаводы в России
23:35
Войска РФ оккупировали село Первомайское под Авдеевкой
23:12
Главное за день: Росармия уронила бомбу на Енакиево. Обстрел Константиновки
21:58
ЕС начал подготовку 14-го пакета санкций, — вице-президент Еврокомиссии
20:42
Россияне во время последних обстрелов Украины использовали «свежие» ракеты, — Евлаш
19:26
Атака на Славянск: три человека ранены
19:13
Россия хочет «выдавить» людей из Харькова — Зеленский
18:21
Ракетный удар по Селидово: в городе продолжается ликвидация разрушений
18:18
РФ обвинила украинскую «Бурисма Холдингс» в «финансировании терактов»
17:42
В Краматорском районе при пожаре погиб мужчина
17:28
Россия сымитировала атаку дронов на ЗАЭС и попыталась обвинить Украину — ГУР
17:10
Сотрудникам ЗАЭС, которые отказались заключать контракт с «Росатомом» оккупанты выдают желто-голубые пропуски
17:07
Украина получила от США партию стрелкового оружия, достаточного для вооружения армейской бригады
16:58
Россияне казнили 54 украинских военнопленных — Офис генпрокурора
16:24
В России на женщину написали донос из-за фото в желтой куртке на фоне синего неба.
все новости
ВИДЕО
Россияне нанесли очередной удар по территории железнодорожного вокзала в Константиновке Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка/Тelegram Константиновка: Ночью оккупанты обстреляли район ж/д вокзала
10 апреля, 08:44
Захваченное село Первомайское на карте DeepState Войска РФ оккупировали село Первомайское под Авдеевкой
09 апреля, 23:35
Российские войска активно штурмуют Красногоровку Донецкой области. Фото: Bild Немецкий аналитик сообщил, что российские войска вошли в Красногоровку. Украинские эксперты это опровергли
09 апреля, 15:59
Зеленский проверяет фортификации в Харьковской области. Фото: кадр из видео Зеленский побывал в окопах Харьковской области: президент проверил строительство фортификаций
09 апреля, 15:50
В Енакиево упала авиабомба. Фото: соцсети В оккупированном Енакиево упала российская авиабомба: есть пострадавший и повреждения
09 апреля, 14:49
Россия: тактика двойного удара на Часов Яр. Фото: BILD Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара — BILD
09 апреля, 13:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор