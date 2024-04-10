Армія РФ влучила по об'єкту енергетики в Миколаївській області, виникла пожежа

Пожежа через удар РФ по енергетиці в Миколаївській області

У Миколаївській області через російські обстріли виникли пожежі на рекреаційному та енергетичному об'єктах, повідомляє ДСНС.



«У ніч на 10 квітня ворог вкотре атакував південь України, у тому числі й Миколаївщину, черговими хвилями ударних дронів. Внаслідок влучання уламків збитих дронів в Очаківській громаді виникла пожежа на рекреаційному об'єкті. Також, ворог атакував об'єкт енергетики в Миколаївському районі області, внаслідок чого також виникла пожежа, яку зараз ліквідовано», — йдеться у повідомленні.



Наслідки обстрілу уточнюються. Загалом на ліквідацію пожеж від ДСНС залучалося 30 пожежників, 7 одиниць спецтехніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Удари РФ по об'єктах інфраструктури у Миколаївській області

Удари РФ по об'єктах інфраструктури у Миколаївській області

За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, о 03:00 внаслідок влучання ворожих БПЛА типу «Shahed 131/136» в об'єкт енергетичної інфраструктури в Миколаївському районі введено аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення.



«Станом на 8 ранку всі відключені раніше споживачі вже з електроенергією», - уточнив Кім про хід відновлювальних робіт.



Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, російські війська вкотре атакували територію України ударними дронами-камікадзе та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 російських цілей.