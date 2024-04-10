Артиллеристы ВСУ одним выстрелом уничтожили гаубицу россиян Д-30

ВСУ уничтожили гаубицу россиян Д-30. Фото: кадр из видео

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали, как работают с американской САУ M109 Paladin, уничтожая гаубицу россиян.







«Во время аэроразведки операторы выявили позиции вражеской артиллерии. Один выстрел САУ M109 Paladin и цель уничтожена», — говорится в подписи к видео.



Филигранная работа артиллеристов 47 отдельной механизированной бригады помогла ВСУ уничтожить гаубицу россиян Д-30.



Напомним, украинские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области.