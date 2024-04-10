Артилеристи ЗСУ одним пострілом знищили гаубицю росіян Д-30

ЗСУ знищили гаубицю росіян Д-30. Фото: кадр із відео

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади продемонстрували, як працюють з американською САУ M109 Paladin, знищуючи гаубицю росіян Д-30.







«Під час аеророзвідки операторами було виявлено позиції ворожої артилерії. Один постріл САУ M109 Paladin – і ціль знищена», — йдеться у підписі до відео.



Філігранна робота артилеристів 47-ї окремої механізованої бригади допомогла ЗСУ знищити гаубицю росіян Д-30.



Нагадаємо, українські військовослужбовці завдали удару по командно-спостережному пункту російських окупантів у районі Авдіївки Донецької області.