Третья штурмовая уничтожила наблюдательный пункт и гаубицу Д-30 оккупантов в районе Авдеевки

Украинские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й Отдельной штурмовой бригады.



«Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада», — говорится в сообщении.



Кроме того, была уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке.



Отмечается, что командно-наблюдательный пункт одной из бригад обнаружили разведчики Батальона беспилотных систем. После подтверждения цели к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи «Martial Family» 2-го САДн, и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром.



«Сегодня противник штурмует малыми пехотными группами и потеря батальонного командования — деморализация для личного состава и поражение координации действий оккупантов. Это позволит подразделениям Третьей штурмовой еще более эффективно держать оборону позиций и контратаковать силы противника под Авдеевкой», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ несколько суток пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении. Главнокомандующий Александр Сырский приехал на передовую и вместе с командирами обозначил планы действия.