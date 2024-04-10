НГУ забросали гранатами подвалы с российским военными

Украинские военнослужащие уничтожили личный состав оккупантов, забросав подвальные помещения, в котором те находились. Это произошла в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центра назначения НГУ «Омега».



«На Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения «ОМЕГА» провели успешную ночную охоту», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в одном из населенных пунктов россияне заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания. Однако спецподразделение «ОМЕГА» ликвидировало оккупантов.



«Благодаря четким и слаженным действиям аэроразведки, штурмовиков и группы огневой поддержки, омеговцы приблизились вплотную, забросав подвальные помещения здания гранатами, остатки вражеской пехоты, которая пыталась сбежать, была уничтожена из стрелкового оружия», — резюмировали в ведомстве.



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