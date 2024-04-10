Українські спецпризначенці закидали гранатами підвали з російськими військовими

Українські військовослужбовці знищили особовий склад окупантів, закидавши підвальні приміщення, де ті перебували. Це сталося у Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі Центру призначення НГУ «Омега».



«На Запорізькому напрямку бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення «ОМЕГА» провели успішне нічне полювання», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в одному з населених пунктів росіяни облаштувалися у підвальних приміщеннях цілком зруйнованої будівлі. Спецпідрозділ «ОМЕГА» ліквідував окупантів.



«Завдяки чітким і злагодженим діям аеророзвідки, штурмовиків і групи вогневої підтримки, "омегівці" наблизилися впритул, закидали підвальні приміщення гранатами будівлі; залишки ворожої піхоти, яка намагалася втекти, знищена зі стрілецької зброї», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що на Донецькому напрямку українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника знищили російську машину з комплексу РЕБ «Борисоглєбськ-2».