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В Брянской области РФ обстреляли автомобильный пункт пропуска: погиб один оккупант, еще трое пострадали

10 апреля 2024, 14:58

В Брянской области РФ обстреляли автомобильный пункт пропуска: погиб один оккупант, еще трое пострадали

В российской Брянской области 9 апреля произошел обстрел на территории автомобильного пункта пропуска. В результате этого пострадали военнослужащие армии РФ. Об этом передает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

Отмечается, что днем была обстреляна территория МАП «Троебортное». В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще 3 госпитализированы в больницу.



К слову, пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее мы писали, что в Российской Федерации в ночь на 10 апреля снова гремели взрывы. Власти пишут, что якобы сбили пять дронов.

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