В Брянской области РФ обстреляли автомобильный пункт пропуска: погиб один оккупант, еще трое пострадали

В российской Брянской области 9 апреля произошел обстрел на территории автомобильного пункта пропуска. В результате этого пострадали военнослужащие армии РФ. Об этом передает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.



Отмечается, что днем была обстреляна территория МАП «Троебортное». В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще 3 госпитализированы в больницу.





К слову, пострадавших среди мирного населения нет.



Ранее мы писали, что в Российской Федерации в ночь на 10 апреля снова гремели взрывы. Власти пишут, что якобы сбили пять дронов.