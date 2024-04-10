У Брянській області РФ обстріляли автомобільний пункт пропуску: загинув один окупант, ще троє постраждали

У російській Брянській області 9 квітня стався обстріл на території автомобільного пункту пропуску. Постраждали військовослужбовці армії РФ. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.



Зазначається, що вдень була обстріляна територія МАП «Троєбортне». Унаслідок обстрілу один російський військовослужбовець загинув, ще троє госпіталізовані.





Telegram-канал Astra повідомляє також, що потерпілих серед мирного населення немає.



Раніше ми писали, що в Російській Федерації в ніч проти 10 квітня знову лунали вибухи. Влада РФ пише, що засобами ППО нібито збито п'ять дронів.