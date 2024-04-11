В Запорожской области сбили две ракеты, повреждён объект энергетической инфраструктуры

Во время массированной ракетной атаки в 5 утра Россия ударила управляемыми авиационными ракетами с самолетов тактической авиации. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



«2 ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадание. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Детали еще выясняются. Информация о пострадавших не поступала», — уточнил Федоров.



Напомним, 8 апреля, российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. В результате удара есть пострадавшие.