У Запорізькій області збили дві ракети, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Під час масованої ракетної атаки о 5-й ранку Росія вдарила керованими авіаційними ракетами з літаків тактичної авіації. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила», – уточнив Федоров.



Нагадаємо, 8 квітня, російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару є постраждалі.