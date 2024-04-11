Массированный удар по Украине: ПВО сбила 18 ракет и 39 дронов-камикадзе

Россияне атаковали Украину. Фото: Воздушные силы ВСУ

Сегодня, 11 апреля, российская армия массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 18 ракет и 39 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Отмечается, что россияне применили 82 средства воздушного нападения, в частности, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл.- РФ.); 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область – РФ.); 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. – рф.); 40 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск – РФ., Чауда – аннексированный Крым); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).



В результате противовоздушного боя уничтожено 57 российских целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ранее мы писали, что российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области, в результате чего произошел пожар, продолжается тушение огня.