Масований удар по Україні: ППО збила 18 ракет і 39 дронів-камікадзе

Росіяни атакували Україну. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 11 квітня, російська армія масовано атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 18 ракет та 39 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що росіяни застосували 82 засоби повітряного нападу, зокрема, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратовська область — РФ.); 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область — РФ.); 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски з Білгородської область — РФ); 40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (з районів Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда — анексований Крим); 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору окупованої Запорізької області).



Внаслідок протиповітряного бою знищено 57 російських цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Раніше ми писали, що російські загарбники вночі 11 квітня атакували критичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого сталася пожежа, триває гасіння вогню.