«ДНР»: Пять человек пострадали в результате удара по автобусу на трассе под Ясиноватой

На оккупированной части Донецкой области на трассе Ясиноватая — Горловка в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автобус ранены пять человек. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, пострадали девочка-подросток 2006 г. р., мужчины 1970 и 1983 г. р., женщины 1974 и 1979 г. р.

Состояние пострадавших — средней степени тяжести, им оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что на оккупированной Россией территории Донецкой области один человек погиб и пятеро ранены в результате обстрелов 7 апреля.