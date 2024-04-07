«ДНР»: Один человек погиб, пятеро ранены от обстрелов за день

На оккупированной Россией территории Донецкой области один человек погиб и пятеро ранены в результате сегодняшних обстрелов. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Так, в Советском районе Макеевки погибла женщина 1956 года рождения.



В Никитовском районе Горловки пострадала девочка 2017 г.р., ранены женщина 1976 г.р. и мужчина 1989 г.р.



В Петровском районе Донецка ранения различной степени тяжести получили женщины 1986 и 1991 г.р.



Также, по данным оккупационных властей, повреждены 14 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Советском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также детский сад, рынок, газопровод в Никитовском районе Горловки.



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