«ДНР»: П'ятеро людей постраждали внаслідок удару по автобусу на трасі під Ясинуватою

На окупованій частині Донецької області на трасі Ясинувата — Горлівка внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника на автобус поранено п'ятьох людей. Про це заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

За його словами, постраждали дівчинка-підліток 2006 р. н., чоловіки 1970 та 1983 р. н., жінки 1974 та 1979 р. н.

Стан постраждалих — середнього ступеня тяжкості, їм надається допомога.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Росією території Донецької області одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок обстрілу 7 квітня.