Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, существенно повредив оборудование

Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование предприятий. Об этом заявили в пресс-службе энергетической компании.



После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования.



«Враг атаковал две теплоэлектростанции ДТЭК, существенно повреждено оборудование», — отметили в пресс-службе компании.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.







По предварительной информации, обошлось без пострадавших. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.



Напомним, сегодня, 11 апреля, российская армия массированно атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 18 ракет и 39 БПЛА.