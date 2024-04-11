Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК: значно пошкоджене обладнання

Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, значно пошкоджено обладнання підприємств. Про це заявили у пресслужбі енергетичної компанії.



По закінченні атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.



«Ворог атакував дві теплоелектростанції ДТЕК, значно пошкоджено обладнання», — зазначили у пресслужбі компанії.



Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атаковано об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.







За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляні майже 170 разів.



Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, російська армія масовано атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 18 ракет та 39 БПЛА.