Российская армия увеличилась с начала войны несмотря на большие потери — Кристофер Каволи

Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Каволи заявил, что российская армия сейчас даже больше, чем в начале вторжения в Украину. Фото: Wikipedia

Российская армия сейчас на 15 процентов больше, чем на момент вторжения в Украину в 2022 году. Об этом заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, пишет американское издание Business Insider.

Отмечается, что за последний год численность российских войск на передовой увеличилась с 360 000 до 470 000, несмотря на потери. Это произошло благодаря повышению в России призывного возраста с 27 до 30 лет. Каволи заявил, что это увеличение позволит России расширить «количество доступных воинских призывников на 2 миллиона в ближайшие годы».

«В целом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте. Независимо от исхода войны в Украине, Россия будет больше, более смертоносной и более разгневанной на Запад, чем во время вторжения», — сказал американский генерал.

Выступая в Конгрессе, генерал Каволи заявил, что без поддержки США у Украины «в довольно короткие сроки» закончатся артиллерийские снаряды и боеприпасы к ПВО, что сделает ее уязвимой для частичного или полного поражения.

В ходе состоявшихся в среду слушаний в Комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Каволи сообщил, что в настоящее время Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый снаряд, выпущенный украинскими войсками, а в ближайшие недели это соотношение может увеличиться до десяти к одному.

«Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Поэтому ставки очень высоки. В этом году они очень зависят от нас. И без нашей поддержки они не смогут одержать победу», — заявил Каволи.

Ранее сообщалось, что для защиты Украины от ежедневных атак со стороны армии РФ нужны средства противовоздушной обороны, боевые самолеты и артиллерия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Дельфийскому экономическому форуму, в котором принимают участие президенты Греции, Черногории и Словении, а также представители политического и экспертного сообществ многих стран.