Російська армія збільшилася з початку війни попри великі втрати — Крістофер Каволі

Верховний головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Каволі заявив, що російська армія зараз навіть більша, ніж на початку вторгнення в Україну. Фото: Wikipedia

Російська армія зараз на 15 відсотків більша, ніж на момент вторгнення в Україну 2022 року. Про це заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, – пише американське видання Business Insider.

Зазначається, що за останній рік чисельність російських військ на передовій зросла з 360 тисяч до 470 тисяч попри втрати. Це сталося завдяки підвищенню у Росії призовного віку з 27 до 30 років. Каволі заявив, що таке збільшення дозволить Росії розширити кількість доступних військових призовників на 2 мільйони найближчими роками.

«Загалом Росія перебуває на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті. Незалежно від закінчення війни в Україні, Росія буде більшою, більш смертоносною та більш розгніваною на Захід, ніж під час вторгнення», — сказав американський генерал.

Під час виступу в Конгресі генерал Каволі заявив, що без підтримки США в України «у доволі короткий термін» закінчаться артилерійські снаряди та боєприпаси до ППО, що зробить її вразливою для часткової або цілковитої поразки.

Під час слухань у Комітеті у справах збройних сил Палати представників, що відбулися в середу, Каволі повідомив, що наразі Росія випускає п'ять артилерійських снарядів на кожен снаряд, випущений українськими військами, а найближчими тижнями це співвідношення може збільшитися до 10:1.

«Якщо одна сторона може стріляти, а друга не може стріляти у відповідь, то програє той бік, який не може стріляти у відповідь. Отож ставки дуже високі. Цього року вони залежать від нас. І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти», — заявив Каволі.

Раніше повідомлялося, що для захисту України від щоденних атак з боку армії РФ потрібні засоби протиповітряної оборони, бойові літаки та артилерія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дельфійського економічного форуму, в якому беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільноти багатьох країн.