Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не получил ее лично: детали

В Украине повестка будет считаться врученной в случае, если военнообязанный не получил ее лично и не проживает по адресу. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».



«День проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождение, места жительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет задавать вопрос об ограничении лица в праве управления автомобилем», — говорится в публикации.



Кроме того, неуточнение военно-учетных данных позволит руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК. Об этом говорится в новых нормах законопроекта об усилении мобилизации 10449.



Ранее мы писали, что 10 апреля парламент поддержал в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных.